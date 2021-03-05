Українець підписав контракт з Пхокан Стілерс, повідомляє офіційний сайт клубу. Новачок носитиме футболку з номером 7.

Екс-форвард Динамо продовжить кар'єру на Мальдівах

У січні Тащи розірвав угоду із Санкт-Паулі за обопільною згодою та став вільним агентом. Нова команда 27-річного нападника перебуває на провідних ролях у Південній Кореї. Пхокан Стілерс завоював бронзові медалі у попередньому розіграші чемпіонату.

Нагадаємо, Тащи виховувався у структурі Чорноморця, а останні 6 років провів у німецьких клубах – Штутгарт, Дуйсбург та Санкт-Паулі.

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