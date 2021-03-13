Южная Корея, Кей-лига, 4-й тур

Пхохан Стилерс – Ульсан Хёндэ – 1:1

Голы: Мин-Куй, 74 – Ким, 23

Тащи официально присоединился к корейскому гранду

Украинский форвард Борис Тащи официально дебютировал за свой новый клуб. В матче против лидера южнокорейской Кей-лиги его Пхохан Стилерс уступал после первого тайма 0:1. Наш легионер появился на поле на 53-й минуте и помог команде отвоевать ничью.

Напомним, 27-летний нападающий перешел в корейский клуб в начале марта. Его последней командой был немецкий Санкт-Паули. Украинец также успел поиграть за немецкие Дуйсбург и Штутгарт, чешский Брно, московское Динамо и украинские Говерлу и Черноморец.

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