Тащи дебютировал в Кей-лиге – украинец помог Пхохан Стилерс спасти ничью в матче против лидера
Экс-форвард молодежной сборной Украины Борис Тащи открыл новую страницу в своей биографии.
Южная Корея, Кей-лига, 4-й тур
Пхохан Стилерс – Ульсан Хёндэ – 1:1
Голы: Мин-Куй, 74 – Ким, 23
Тащи официально присоединился к корейскому гранду
Украинский форвард Борис Тащи официально дебютировал за свой новый клуб. В матче против лидера южнокорейской Кей-лиги его Пхохан Стилерс уступал после первого тайма 0:1. Наш легионер появился на поле на 53-й минуте и помог команде отвоевать ничью.
Напомним, 27-летний нападающий перешел в корейский клуб в начале марта. Его последней командой был немецкий Санкт-Паули. Украинец также успел поиграть за немецкие Дуйсбург и Штутгарт, чешский Брно, московское Динамо и украинские Говерлу и Черноморец.
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