"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Реброва та інших – у нашому матеріалі.

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Продовжуємо наш серіал про успіхи українських легіонерів. Цього тижня – чергова порція голів, результативних передач та навіть трофей. Сезон у Білорусі стартував, і Роман Григорчук вже виграв тамтешній Суперкубок. Отож, гайда детальніше знайомитися зі здобутками наших земляків.

Англія

Пеп Гвардіола часто вдається до ротації, щоб зберегти свіжість своїх футболістів в умовах напруженого календаря. Ось і минулого тижня Ман Сіті провів два матчі. Олександр Зінченко зустріч з Вулверхемптоном пропускав, але вийшов у дербі Манчестера. Ще одне свідчення його важливості для "містян". На жаль, Сашко нічим не зміг зарадити, але його провини у пропущених м'ячах теж немає.

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Вест Хем поки змушений вести боротьбу без Андрія Ярмоленка, який досі залишається у лазареті з травмою зв'язок. Виходить дуже непогано. "Молотки" у черговому турі легко здолали Лідс і продовжують перебувати в безпосередній близькості від зони Ліги чемпіонів.

Італія

Руслан Маліновський провів іще два матчі у стартовому складі. Посеред тижня Аталанта познущалася з останньої команди чемпіонату, розтрощивши Кротоне з рахунком 5:1. Учора бергамаски не склали іспит поточному лідеру – Інтер мінімально переміг. У першому випадку Маліновський провів на полі годину часу, а в другому – був замінений у перерві. На жаль, результативними діями не відзначався. Віктор Коваленко в очікуванні дебюту оговтався від пошкодження і повернувся в заявку команди на гру з Інтером.

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Іспанія

Андрій Лунін звично стежив за матчем Реала із лави для запасних. Цього разу у підопічних Зінедіна Зідана завдання було дуже складним. Врятуватися від поразки в мадридському дербі вдалося лише наприкінці матчу.

Наставник хіхонського Спортінга довірив правий фланг захисту Богдану Мілованову в другому матчі поспіль. Цього разу на всі 90 хвилин. Нічия з Понферрадіною не найкращий результат, але Спортінг зберігає хороші шанси зіграти у плей-офф за вихід у Ла Лігу.

Роман Зозуля звично вийшов у старті і був одним із найкращих гравців Альбасете у поєдинку проти Лоргонеса. Українець мав кілька нагод відзначитися самому, а також розігнав гольову атаку, але партнер забрався у офсайд.

Данія

Юрій Яковенко після 5 матів відсутності повернувся в у склад Есб'єрга. Відразу в основу. Команда вже гарантувала собі участь у міні-турнірі за підвищення у класі, а чергова перемога лише покращила поточне становище. Українець покинув поле за "сухого" рахунку, а замість нього вийшов автор переможного гола.

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Білорусь

Для Романа Григорчука та його Шахтаря сезон поновився матчем за Суперкубок. Солігорські "гірники" здолали БАТЕ лише у серії пенальті, в якій вирішальний удар виконав голкіпер Александр Гутор. За кілька днів команда вже грала у чвертьфіналі Кубка, де перемогла значно впевненіше – Неман пропустив три "сухих" м'ячі.

Бельгія

Гент провів доволі суперечливий тиждень. Спочатку "буйволи" вилетіли з Кубка Бельгії від скромного Ейпена, натомість обігравши в рамках Ліги Жупіле міцний Остенде, який іде серед лідерів. В обох випадках був зафіксований рахунок 1:0.

| Le 15ème but de la saison de Roman Yaremchuk. Shevchenko, as-tu vu ça ?#GNTKVO pic.twitter.com/OU5zrzo2YH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 8, 2021

У переможному матчі відзначилися відразу два українці. Роман Яремчук забив уже 15-й м'яч і піднявся на четверте місце у списку бомбардирів. Цікаво, що асистував форварду Роман Безус, для якого це лише друга результативна передача в нинішньому розіграші. Відзначимо, появу на полі (нехай лише на кілька хвилин) Ігоря Пластуна. Центрбек був відсутній через травму впродовж 7 матчів.

Едуард Соболь допоміг Брюгге закріпити лідерство. Українець результативно долучився до розгрому Зюлте-Варегем. В активі захисника нашої збірної забитий м'яч. Цікаво, що для Соболя цей гол став дебютним за увесь час його виступів у Бельгії. Едуард усе створив сам – перехопив м'яч, пройшов півполя та з другої спроби вразив ворота суперника.

Богдан Михайліченко став для Венсана Компані кубковим бійцем. Захисник допоміг Андерлехту пройти у півфінал, а вже через чотири дні не потрапив навіть у заявку на матч чемпіонату. Гірші справи лише в Олександра Філліпова, який у 2021 році зіграв за Сент-Трюйден сумарно 37 хвилин за три матчі. Євген Макаренко не грає через травму, але це не завадило опинитися у заявці збірної України на старт відбору до ЧС-2022.

Мехелен потрапив у кризовий період. Команда вилетіла з Кубка і була близькою до третьої поразки поспіль. Одним із авторів порятунку став Мар'ян Швед. Індивідуальні дії вінгера змусили захисника Андерлехта порушити правила у своєму штрафному майданчику. Саме завдяки цьому пенальті вдалося зрівняти рахунок.

| L'arbitre indique à nouveau le point de penalty pour cette faute de Murillo sur Shved. #ANDKVM pic.twitter.com/jU0Nissucu — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 7, 2021

Греція

Цього разу маємо хороші новини із Еллади. Всі три команди з нашими земляками перемогли. Якщо Влад Наумець до успіху Яніни причетний опосередковано, то з іншими легіонерами все інакше. Максим Максименко провів повний матч за Ларісу, а Євген Шахов та Олег Данченко – за АЕК. Дмитро Чигринський заліковує пошкодження.

Кіпр

Євген Селін за останні три місяці лише двічі зіграв за Анортосіс. У решті поєдинків колишній захисник збірної України не потрапив навіть у заявку. Зокрема і в останніх 11 матчах команди, яка бореться за єврокубки.

Пафосу належало захистити першу сходинку в таблиці Групи вильоту від зазіхань головного конкурента. АПОЕЛ забив першим, але господарі зуміли відігратися і зберегли лідерство. Артур Рудько незмінно грає у стартовому складі, а максимумом для Ореста Кузика залишається потрапляння у заявку. Востаннє хавбек з'являвся на полі ще в середині грудня.

Угорщина

Іван Петряк продовжує штампувати голи за Фехервар. Прямо зараз українець – найкращий бомбардир команди і третій усього чемпіонату Угорщини. Це найрезультативніший сезон у кар'єрі 26-річного вінгера.

Поки лідерству Ференцвароша нічого не загрожує, але останнім часом команда Сергія Реброва далека від стабільності. "Зелені" чергують перемоги з нічиїми. Так сталося і минулого тижня. Після звитяги над Діошдьйором чинні чемпіони поділили очки з Залаегерсегом. У першому матчі зіграли обидва українці, а у другому – лише Олександр Зубков, оскільки Ігор Харатін зліг із коронавірусом.

Молдова

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб буквально знищує суперників на шляху до чемпіонства. Команда під керівництвом українського фахівця не пропустила жодного м'яча, за цей час забивши у ворота суперників 12 разів. 7 із них в останньому турі отримало Динамо-Авто.

Саудівська Аравія

Аль-Фатех зазнав третьої поразки поспіль. Цього разу Максим Коваль діставав м'яч із сітки власних воріт двічі. Оборона команди екс-динамівця друга найгірша в чемпіонаті – 43 пропущених.

Туреччина

Команди наших земляків на берегах Босфору відіграли, як під копірку. Сівасспор виносимо за рамки, адже Сергій Рибалка досі з травмою, а у інших трьох – нічия та поразка. Микола Морозюк провів за Різеспор лише одну неповну гру. Артем Кравець зіграв у двох, але сумарно наставник Коньяспора довірив форварду лише 10 хвилин. Богдан Бутко отримав найбільше ігрової практики – повний матч і ще тайм проти Гезтепе.

Польща

Назарій Русин дебютував за Легію, отримавши 20 хвилин у кубковому матчі. Цей же поєдинок став справжнім жахіттям для Артема Шабанова. Центрбек не дуже переконливо зіграв у епізодах з обома пропущеними голами, що вартувало команді вильоту з турніру. Наставник варшавців розкритикував українця, але на переможну гру проти Шльонска в чемпіонаті випустив у стартовому складі.

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Серед решти наших легіонерів у Екстраклясі ігрову практику отримав лише Сергій Мякушко. У гданській Легії у заявку потрапляє Микола Мусолітін, а Василь Кравець та Олексій Дитятьєв не можуть похизуватися навіть таким.

Хорватія

Схожа ситуація і в наших представників на Балканах. Ненад Б'єліца навіть не викликав Євгена Чеберка на гру проти Горіци, а Дмитро Льопа просидів усю зустріч у запасі. Як наслідок – нічия, а лідерство перейшло до загребського Динамо.

Чехія

Тарас Качараба провів два повних матчі поспіль. У Кубку Чехії Славія влаштувала справжнє божевілля, розтрощивши Карлові Вари з рахунком 10:3! А от гру в чемпіонаті українець точно запам'ятає. Качараба вперше після переходу в новий клуб відзначився результативною дією. Щоправда, для Славії зиску з цього не було – Тарас забив у власні ворота. На щастя, цей гол не відібрав у празького колективу перемогу.

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