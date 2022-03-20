Чемпіонат Чехії, 26 тур

Славія Прага – Чеське Будейовіце – 1:0

Гол: Лінгр, 58

Вилучення: Таловєров, 86 (С)

В гості до столичної команди приїхав середняк з 9-ї сходинки таблиці. Максим Таловєров розпочав у старті четвертий матч поспіль, а Тарас Качараба досі в лазареті.

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Єдиний гол зустрічі був організований на 58-й хвилині. Воротар гостей відбив перед собою дальній удар, а першим на добивання прибіг Лінгр. Догравала Славія у меншості через Таловєрова. Українець отримав другу жовту картку за жорсткий підкат проти суперника, який рвався у карний майданчик. Партнери підстрахували Максима, втримавши перевагу.

Славія продовжила погоню за Вікторією Пльзень, яка має на одне очко більше і перебуває на вершині.

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