Таловєров отримав вилучення, однак це не завадило Славії виграти матч
Славія продовжує запеклу боротьбу за золоті медалі чемпіонату Чехії.
Чемпіонат Чехії, 26 тур
Славія Прага – Чеське Будейовіце – 1:0
Гол: Лінгр, 58
Вилучення: Таловєров, 86 (С)
В гості до столичної команди приїхав середняк з 9-ї сходинки таблиці. Максим Таловєров розпочав у старті четвертий матч поспіль, а Тарас Качараба досі в лазареті.
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Єдиний гол зустрічі був організований на 58-й хвилині. Воротар гостей відбив перед собою дальній удар, а першим на добивання прибіг Лінгр. Догравала Славія у меншості через Таловєрова. Українець отримав другу жовту картку за жорсткий підкат проти суперника, який рвався у карний майданчик. Партнери підстрахували Максима, втримавши перевагу.
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