Чемпионат Чехии, 26 тур

Славия Прага – Ческе Будеёвице – 1:0

Гол: Лингр, 58

Удаление: Таловеров, 86 (С)

В гости к столичной команде приехал середняк из 9-й строчки таблицы. Максим Таловеров начал в старте четвертый матч подряд, а Тарас Качараба еще в лазарете.

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Единственный гол встречи был организован на 58-й минуте. Вратарь гостей отразил перед собой дальний удар, а первым на добивание прибежал Лингр. Доигрывала Славия в меньшинстве из-за Таловерова. Украинец получил вторую желтую карточку за жесткий подкат против рвавшегося в штрафную соперника. Партнеры подстраховали Максима, удержав преимущество.

Славия продолжила погоню за Викторией Пльзень, которая имеет на одно очко больше и находится на вершине.

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