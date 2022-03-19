"Вся наша славетна історія – це боротьба. Боротьба за власні права, за справедливість. Українці завжди знали ціну власній свободі. Зараз ми вкотре це доводимо.

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Увесь світ затамував подих, кожна адекватна людина розуміє, що зараз ціною власного життя ми захищаємо не лише незалежність України, а й демократію усієї Європи.

Ми обов’язково переможемо у цій війні, Україна поверне свої землі. Ми відбудуємо міста та навіки увійдемо в історію світової демократії. Разом ми сила. Слава Україні. Слава нашим героям", – йдеться у відеозверненні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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