Український захисник Максим Таловєров продовжить кар'єру в ЛАСКу, повідомляє "ТаТоТаке".

Славія остаточно визначилась з майбутнім Таловєрова – раніше українця сватали в клуби Бундесліги та АПЛ

23-річний оборонець сьогодні має пройти медогляд в австрійському клубі, після чого підпише повноцінний контракт. До слова, саме за "чорно-білих" наш земляк виступав на правах оренди у другій половині минулого сезону (13 матчів без результативних дій).

Нагадаємо, Таловєров розпочав професіональну кар'єру в Динамо Чеське Будейовіце у 2019 році. З 2022-го перебуває у структурі празької Славії. Виступав в оренді у Словані та ЛАСКу. Його контракт зі Славією чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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