Підопічні Херардо Мартіно опинились за крок від завоювання першого трофея в сезоні, розгромивши у півфіналі кубкового турніру Філадельфію Юніон (4:1).

Leagues Cup, 1/2 фіналу

Філадельфія Юніон – Інтер Маямі – 1:4

Голи: Бедоя, 73 – Мартінес, 3, Мессі, 20, Альба, 45+3, Руїс, 84

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Інтер Маямі продовжує тріумфальну ходу у Кубку Ліг. Команда Девіда Бекхема на куражі дісталась до завершальної стадії турніру, розтрощивши у півфіналі Філадельфію Юніон. Початок розгрому поклав український захисник Сергій Кривцов, який традиційно вийшов у старті і провів на полі увесь матч. Наш земляк вже на 3-й хвилині видав ідеальну вертикальну передачу через півполя на Мартінеса і той в дотик пробив у протихід кіперу.

В середині тайму черговий шедевр оформив Мессі, влучно пробивши метрів з 35-ти у дальній кут (передасист на Мартінеса знову віддав Кривцов). Альба під завісу першого тайму зробив рахунок розгромним. Наприкінці матчу господарі один гол відквитали, але Руїс повернув різницю у три м'ячі.

До слова, Кривцов за свою гру отримав 7,9 бала, що стало найвищою оцінкою серед гравців обох команд.

У фіналі Інтер зіграє з Нешвіллом, який у паралельному матчі переграв Монтеррей (2:0). Дуель відбудеться в ніч на 20 серпня.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match #PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023

Taylor ️ Alba para su primer gol con MIAMI #PHIvMIA | 0-3 pic.twitter.com/nXtLB1GdRa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023