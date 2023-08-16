Украинский защитник Максим Таловеров продолжит карьеру в ЛАСКе, сообщает "ТаТоТаке".

Славия окончательно определилась с будущим Таловерова – ранее украинца сватали в клубы Бундеслиги и АПЛ

23-летний защитник сегодня должен пройти медосмотр в австрийском клубе, после чего подпишет полноценный контракт. К слову, именно за "черно-белых" наш земляк выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона (13 матчей без результативных действий).

Напомним, Таловеров начал профессиональную карьеру в Динамо Ческе Будейовице в 2019 году. С 2022-го находится в структуре пражской Славии. Выступал в аренде в Словане и ЛАСКе. Его контракт со Славией действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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