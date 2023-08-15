Український захисник Славії Максим Таловєров близький до того, аби покинути команду у літнє трансферне вікно, повідомив Звєров у авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

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За інформацією журналіста, 23-річний оборонець не входить у плани головного тренера пражан Їндржиха Трпішовскі (Максим не був заявлений на сезон в чемпіонаті Чехії та єврокубках). Зазначається, що клуб розглядає варіанти з продажем або орендою Таловєрова.

До слова, раніше ЗМІ писали про інтерес до українця з боку представників Бундесліги – Вердера та Айнтрахта, а також Вест Хема.

Нагадаємо, Таловєров розпочав професіональну кар'єру в Динамо Чеське Будейовіце у 2019 році. З 2022-го перебуває у структурі празької Славії. Виступав в оренді у Словані та ЛАСКу. Минулого сезону відіграв за австрійський клуб 13 матчів (без результативних дій). Його контракт зі Славією чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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