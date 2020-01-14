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Талант Ювентуса Деміраль переніс операцію і пропустить Євро-2020

14 січня 22:53 700 Читать на русском
Талант Ювентуса Деміраль переніс операцію і пропустить Євро-2020
Мері Деміраль / ФК Ювентус

Оборонець туринського Ювентуса та збірної Туреччини Мері Деміраль зазнав хірургічного втручання через важку травму хрестоподібних зв'язок і розпочав процес реабілітації.

68’ Дієго Перотті
 
Мері Деміраль 3’
Кріштіану Роналду 10’
3’ Мері Деміраль
10’ Кріштіану Роналду
68’ Дієго Перотті

Турецький центрбек у вечір вівторка переніс операцію із реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Дзаньйоло був прооперований після важкої травми

Деміраль був прооперований професором Фінком у клініці "Хохрум" в австрійському Інсбруку. Операція пройшла успішно. Тепер 21-річний турок почне процес відновлення, який орієнтовно займе 6-7 місяців. Це означає, що Деміраль не допоможе збірній Туреччини на чемпіонаті Європи-2020. Важкої травми він зазнав у матчі Серії А проти Роми, коли невдало приземлився на ногу.

У нинішньому сезоні Мері Деміраль провів 7 матчів за Ювентус у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Минулого літа захисник перебрався до Турина із Сассуоло за 18 млн євро.

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Теги
Італія Важка травма Ювентус Ювентус Рома - Ювентус Євро-2020 Мері Деміраль Мері Деміраль Туреччина Туреччина
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