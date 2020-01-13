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Талант Ювентуса повторив жахливу долю Дзаньйоло – сезон для нього закінчився

14:55 451 Читать на русском
Талант Ювентуса повторив жахливу долю Дзаньйоло – сезон для нього закінчився
Деміраль отримує допомогу від лікарів / Reuters

Центральний захисник Ювентуса Мері Деміраль розірвав хрестоподібні зв'язки коліна у матчі 19 туру Серії А проти Роми (2:1).

68’ Дієго Перотті
 
Мері Деміраль 3’
Кріштіану Роналду 10’
3’ Мері Деміраль
10’ Кріштіану Роналду
68’ Дієго Перотті

Турок буде прооперований найближчими днями, інформує офіційний сайт Ювентуса.

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Деміраль лише з грудня почав стабільно виходити у основі туринців, і саме проти Роми відзначився своїм дебютним голом у сезоні. Втім, вже через 15 хвилин захисника спіткало лихо. Він невдало приземлився на ліву ногу, що призвело до серйозного пошкодження коліна. Пізніше такої ж травми зазнав і суперник Деміраля – хавбек Роми Ніколо Дзаньйоло.

Орієнтовний термін відновлення 21-річного таланта Юве – шість місяців. Цілком імовірно, що він вже не вийде на поле у сезоні 2019/20, під загрозою і його виступи на Євро-2020 за збірну Туреччини.

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Мері Деміраль Мері Деміраль Рома - Ювентус Ювентус Ювентус Італія Важка травма
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