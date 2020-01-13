Талант Ювентуса повторив жахливу долю Дзаньйоло – сезон для нього закінчився

Центральний захисник Ювентуса Мері Деміраль розірвав хрестоподібні зв'язки коліна у матчі 19 туру Серії А проти Роми (2:1).

Турок буде прооперований найближчими днями, інформує офіційний сайт Ювентуса.

Ювентус приготував для Дибали новий контракт зі значним збільшенням зарплати

Деміраль лише з грудня почав стабільно виходити у основі туринців, і саме проти Роми відзначився своїм дебютним голом у сезоні. Втім, вже через 15 хвилин захисника спіткало лихо. Він невдало приземлився на ліву ногу, що призвело до серйозного пошкодження коліна. Пізніше такої ж травми зазнав і суперник Деміраля – хавбек Роми Ніколо Дзаньйоло.

Орієнтовний термін відновлення 21-річного таланта Юве – шість місяців. Цілком імовірно, що він вже не вийде на поле у сезоні 2019/20, під загрозою і його виступи на Євро-2020 за збірну Туреччини.

Ювентус переміг Рому і очолив Серію А, Верона дотисла Дженоа, Сампдорія знищила Брешію