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Дзаньйоло був прооперований після важкої травми

13 січня 21:34 413 Читать на русском
Дзаньйоло був прооперований після важкої травми
Ніколо Дзаньйоло та Кріштіану Роналду / Фото Football Italia

На півзахисника Роми Ніколо Дзаньйоло очікує довгий шлях реабілітації.

68’ Дієго Перотті
 
Мері Деміраль 3’
Кріштіану Роналду 10’
3’ Мері Деміраль
10’ Кріштіану Роналду
68’ Дієго Перотті

Ніколо Дзаньйоло був успішно прооперований, повідомляє офіційний сайт Роми.

Дзаньйоло зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна – зірка Роми не зміг стримати сліз, покидаючи поле

20-річний хавбек зазнав травми у матчі 19-го туру Серії А проти Ювентуса (1:2). Лікарі діагностували у Ніколо розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна. Відновлення гравця може тривати від 4 до 6 місяців, тому участь італійця на Євро-2020 залишається під питанням.

"Дякую всім за підтримку, яку ви проявили до мене протягом останніх декількох годин. Я не можу дочекатися, свого повернення. Форца Рома!" – заявив після операції Дзаньйоло.

В поточному сезоні Серії А хавбек провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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Теги
Італія Рома Рома Рома - Ювентус Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло
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