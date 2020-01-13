Дзаньйоло був прооперований після важкої травми

На півзахисника Роми Ніколо Дзаньйоло очікує довгий шлях реабілітації.

Ніколо Дзаньйоло був успішно прооперований, повідомляє офіційний сайт Роми.

Дзаньйоло зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна – зірка Роми не зміг стримати сліз, покидаючи поле

20-річний хавбек зазнав травми у матчі 19-го туру Серії А проти Ювентуса (1:2). Лікарі діагностували у Ніколо розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна. Відновлення гравця може тривати від 4 до 6 місяців, тому участь італійця на Євро-2020 залишається під питанням.

"Дякую всім за підтримку, яку ви проявили до мене протягом останніх декількох годин. Я не можу дочекатися, свого повернення. Форца Рома!" – заявив після операції Дзаньйоло.

В поточному сезоні Серії А хавбек провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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