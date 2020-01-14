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Талант Ювентуса Демираль перенес операцию и пропустит Евро-2020

14 января 22:53 146 Читати українською
Талант Ювентуса Демираль перенес операцию и пропустит Евро-2020
Мери Демираль / ФК Ювентус

Защитник туринского Ювентуса и сборной Турции Мери Демираль перенес хирургическое вмешательство из-за тяжелой травмы крестообразных связок и начал процесс реабилитации.

68’ Диего Перотти
 
Мери Демираль 3’
Криштиану Роналду 10’
3’ Мери Демираль
10’ Криштиану Роналду
68’ Диего Перотти

Турецкий центрбек в вечер вторника перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

Дзаньоло был прооперирован после тяжелой травмы

Демираль был прооперирован профессором Финком в клинике "Хохрум" в австрийском Инсбруке. Операция прошла успешно. Теперь 21-летний турок начнет процесс восстановления, который ориентировочно займет 6-7 месяцев. Это означает, что Демираль не поможет сборной Турции на чемпионате Европы-2020. Тяжелую травму он получил в матче Серии А против Ромы, когда неудачно приземлился на ногу.

В нынешнем сезоне Мери Демираль провел 7 матчей за Ювентус во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Прошлым летом защитник перебрался в Турин из Сассуоло за 18 млн евро.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Евро-2020 Тяжелая травма Рома - Ювентус Мери Демираль Мери Демираль Турция Турция
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