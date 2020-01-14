Талант Ювентуса Демираль перенес операцию и пропустит Евро-2020

Защитник туринского Ювентуса и сборной Турции Мери Демираль перенес хирургическое вмешательство из-за тяжелой травмы крестообразных связок и начал процесс реабилитации.

Турецкий центрбек в вечер вторника перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

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Демираль был прооперирован профессором Финком в клинике "Хохрум" в австрийском Инсбруке. Операция прошла успешно. Теперь 21-летний турок начнет процесс восстановления, который ориентировочно займет 6-7 месяцев. Это означает, что Демираль не поможет сборной Турции на чемпионате Европы-2020. Тяжелую травму он получил в матче Серии А против Ромы, когда неудачно приземлился на ногу.

В нынешнем сезоне Мери Демираль провел 7 матчей за Ювентус во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Прошлым летом защитник перебрался в Турин из Сассуоло за 18 млн евро.

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