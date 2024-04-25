У середу, 24 квітня, відбувся матч-відповідь півфінального Кубка Італії між Аталантою і Фіорентиною (4:1).

Кубок Італії, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Аталанта – Фіорентина – 4:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Коопмейнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+4, Пашаліч, 90+8 – Кварта, 68

Аталанта втретє під керівництвом Джан П'єро Гасперіні пробилася у фінал Кубка Італії. Дві попередні вирішальні зустрічі "богиня" програла Лаціо та Ювентусу – третя спроба піднесла баргамаскам старого кривдника, який зараз переживає справжню кризу.

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Матч-відповідь півфіналу з Фіорентиною вийшов непростим. Гостям вдалося зрівняти рахунок на 68-й хвилині завдяки голу Кварти – цей результат цілком влаштовував команду Вінченцо Італьяно. Тому на 70-й хвилині Гасперіні пішов ва-банк і випустив в атаку двох гравців, замінивши центрального захисника й опорника. І саме ці футболісти – Лукман і Пашаліч – забили по м'ячу в компенсований до другого тайму час, скориставшись чисельною перевагою після вилучення Міленковіча. Причому Адемола записав у свій актив гол+пас.

Фінал Кубка Італії між Аталантою і Ювентусом буде зіграно 15 травня в Римі на Олімпіко.

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