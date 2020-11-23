Півзахисник дортмундської Борусії Рейньєр Жезус захворів на сумнозвісний COVID-19 після повернення з олімпійської збірної Бразилії.

Юніор здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хвороба Рейньєра минає безсимптомно. Атакувальний хавбек "джмелів" наразі перебуває на самоізоляції. Тиждень тому латиноамериканець у складі олімпійської збірної Бразилії переграв Південну Корею у спарингу. Разом із ним кольори селесао U-23 захищав квартет виконавців донецького Шахтаря – Додо, Майкон, Маркос Антоніо та Тете.

У нинішньому сезоні Рейньєр Жезус провів 7 матчів у всіх турнірах (105 хвилин загалом), у яких не відзначився результативними діями. За Борусію Д він виступає на правах оренди з мадридського Реала.

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