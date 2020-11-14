Збірна Бразилії U-23 провела товариську зустріч з командою Південної Кореї в рамках підготовки до олімпіади в Токіо 2021 року. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Південна Корея U-23 – Бразилія U-23 – 1:3

Голи: Лі Д (7) – Кунья, 42, Родріго, 61, Рейньєр, 73

Нереалізований пенальті: Лі Д, 27 (ПК)

Майкон озвучив простий секрет виклику в олімпійську збірну Бразилії

Поєдинок проти Південної Кореї у стартовому складі із гравців Шахтаря розпочинав лише Майкон. Номінальні господарі зустрічі шокували Бразилію, забивши вже в дебюті, а через кілька хвилин не реалізували пенальті. Бразильці взяли гру під свій контроль та відзначились тричі, вирвавши важливу в емоційному плані перемогу.

Футболісти "гірників" Тете, Маркос Антоніо та Додо вийшли під завісу другого тайму, а Майкона замінили на 82 хвилині. Наступна зустріч в рамках листопадового збору для олімпійської збірної Бразилії відбудеться 17 листопада – проти Єгипту.

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