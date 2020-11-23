Юниор сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона выплатила солидный транш за переход Дембеле – провальный трансфер продолжает кормить Боруссию Д

Болезнь Рейньера проходит бессимптомно. Атакующий хавбек "шмелей" в данный момент находится на самоизоляции. Неделю назад латиноамериканец в составе олимпийской сборной Бразилии переиграл Южную Корею в спарринге. Вместе с ним цвета селесао U-23 защищал квартет исполнителей донецкого Шахтера – Додо, Майкон, Маркос Антонио и Тете.

В нынешнем сезоне Рейньер Жезус провел 7 матчей во всех турнирах (105 минут в целом), в которых не отметился результативными действиями. За Боруссию Д он выступает на правах аренды из мадридского Реала.

Динамо хотят продать форварда, который простил Ливерпуль и разозлил фанатов сумасшедшим промахом