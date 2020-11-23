"Блаугранас" переказали дортмундцям чергові 5 млн євро, повідомляє з посиланням на kicker каталонське видання Mundo Deportivo.

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Трансфер Дембеле влітку 2017-го коштував Барсі 105 млн у євровалюті, ще 40 млн були закладені бонусами. Зокрема, каталонці зобов'язалися заплатити по 5 млн за кожні 25 першої сотні матчів вінгера. Нещодавно Дембеле провів 75-й поєдинок у рамках Прімери та Ліги чемпіонів. Тепер Барселона сумарно виплатила за 23-річного француза 130 млн євро.

До слова, кар'єра Усмана Дембеле на Камп Ноу затьмарена серією травм і порушень режиму. У його активі за 3,5 роки лише 83 матчі в усіх турнірах, у яких нападник забив 22 м'ячі та віддав 17 результативних передач.

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