"Так, як складалася гра – такий сценарій навіть Голлівуд не придумає. І пенальті, і нереалізовані моменти. Така гра сподобалася вболівальникам. Як ми могли виграти, так і Олександрія.

Божевільні гойдалки з 3-ма пенальті та незарахованим голом у відеоогляді матчу Олександрія – Оболонь – 2:2

Олександрія – хороша збалансована команда, гарні гравці, і ми знали, з чим доведеться нам зіштовхнутися. Хоча так, як розвивалися події, десь трохи просіли, десь уже психологічно стали грати на утримання рахунку. Але Олександрія випустили трьох нападників, і нам теж довелося десь перебудовуватися. Але показали в кінцівці характер, забили другий м'яч. Рухаємося далі.

Тішить, що проявили характер. Десь несміливо почали, десь чогось боялися, але потім гравці моментами почали відчувати, що можуть, десь повірили в сили, заробили пенальті, десь ще моменти мали. Думаю, більше на характері вирвали цю нічию.

Чому Краснопір опинився в запасі? Насичений зараз графік у нас почався. Він усі ігри від дзвінка до дзвінка відіграв, і ми дали йому трохи відпочити, бо зараз перенесений матч був, і трохи десь у фізичному плані тяжкуваті були останні ігри. Але Ігор продемонстрував, що має хист нападника: вийшов – свій момент реалізував, що й треба від нападника", – сказав Іващенко у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму Олександрія не реалізувала пенальті, а в середині другої половини зустрічі арбітр не зарахував гол у ворота Оболоні. За трохи "пивовари" вийшли вперед завдяки одинадцятиметровому. На останніх хвилинах підопічні Ротаня зуміли зрівняти і навіть вийти вперед, але на 7-й доданій Краснопір врятував нічию для киян.

Оболонь розписала епічну нічию з Олександрією – у матчі дали три пенальті та забили чотири голи за останні 18 хвилин