У перенесеному поєдинку 15-го туру УПЛ Олександрія на своєму полі втратила перемогу над Оболонню (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Калітвінцев уже в дебюті гри небезпечно пробивав по центру – кіпер Оболоні забрав. Згодом Мороз ледь не зрізав м'яч у власні ворота – сфера влучила у каркас. За трохи Калюжний з лінії розстрілював Федорівського, але той у падінні встиг зреагувати. В середині тайму він знову врятував, потягнувши удар зі штрафного. Наприкінці тайму Олександрія заробила одинадцятиметровий – Федорівський взяв пенальті від Калюжного.

Оболонь розписала епічну нічию з Олександрією – у матчі дали три пенальті та забили чотири голи за останні 18 хвилин

По перерві Олександрія вийшла вперед, але арбітр скасував гол Михайленка через офсайд. Згодом суддя вказав на позначку за фол кіпера господарів проти Таранухи –1:0. За 2 хвилини до завершення матчу підопічні Ротаня зрівняли, а вже у доданий час вийшли вперед з пенальті. Однак Оболоні перед самим свистком вдалось врятувати нічию завдяки точному удару Краснопіра.