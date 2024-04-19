"Так, как складывалась игра – такой сценарий даже Голливуд не придумает. И пенальти, и нереализованные моменты. Такая игра понравилась болельщикам. Как мы могли выиграть, так и Александрия.

Сумасшедшие качели с 3-мя пенальти и незасчитанным голом в видеообзоре матча Александрия – Оболонь – 2:2

Александрия – хорошая сбалансированная команда, хорошие игроки, и мы знали, с чем придется нам столкнуться. Хотя так, как развивались события, где-то немного просели, где-то уже психологически стали играть на удержание счета. Но Александрия выпустили трех нападающих, и нам тоже пришлось где-то перестраиваться. Но показали в концовке характер, забили второй мяч. Двигаемся дальше.

Радует, что проявили характер. Где-то несмело начали, где-то чего-то боялись, но потом игроки моментами начали чувствовать, что могут, где-то поверили в силы, заработали пенальти, где-то еще моменты имели. Думаю, больше на характере вырвали эту ничью.

Почему Краснопир оказался в запасе? Насыщенный сейчас график у нас начался. Он все игры от звонка до звонка отыграл, и мы дали ему немного отдохнуть, потому что сейчас перенесенный матч был, и немного где-то в физическом плане тяжеловаты были последние игры. Но Игорь продемонстрировал, что у него есть талант нападающего: вышел – свой момент реализовал, что и надо от нападающего", – сказал Иващенко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, в конце первого тайма Александрия не реализовала пенальти, а в середине второй половины встречи арбитр не засчитал гол в ворота Оболони. Вскоре "пивовары" вышли вперед благодаря одиннадцатиметровому. На последних минутах подопечные Ротаня сумели сравнять и даже выйти вперед, но на 7-й добавленной Краснопир спас ничью для киевлян.

Оболонь расписала эпическую ничью с Александрией – в матче дали три пенальти и забили четыре гола за последние 18 минут