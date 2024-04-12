Головний тренер Карпат Мирон Маркевич оцінив перспективи команди Руслана Ротаня на перших для "синьо-жовтих" Літніх іграх, які відбудуться в Парижі.

– Ми вперше в історії пробилися на Олімпіаду. Це вже великий успіх. Але чи можна добитися на цьому турнірі чогось серйозного?

– Я впевнений, якщо Олімпійська збірна поїде на турнір у найсильнішому складі, то вона може бути серйозним конкурентом для фаворитів турніру.

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– У головного тренера Олімпійської збірної України Руслана Ротаня може виникнути проблема із викликом гравців. Клуби можуть не відпустити своїх виконавців, оскільки на той час у нас може розпочатися чемпіонат і потрібно готуватися до кваліфікацій єврокубків. До того ж під час Олімпіади немає дат УЄФА чи ФІФА. Що робити?

– Насамперед у це питання має втрутитися керівництво УАФ. Та й самі футболісти, які хочуть виступати під прапорами Олімпійської збірної, мають проявляти ініціативу, адже такий шанс дається раз у житті, та й то не завжди. Для нас це історична подія.

Думаю, клуби, особливо вітчизняні, мають піти назустріч наставникам збірної. І, звичайно, необхідно вже зараз розмовляти із представниками іноземних команд, у яких виступають кандидати до Олімпійської збірної.

– Чи не варто висунути це питання на державний рівень?

– Однозначно погоджуюся. У найсильнішому складі на турнірі чотириріччя, першому для України, можна досягти багато чого, – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Олімпіада-2024 відбудеться у Франції з 24 липня до 9 серпня.

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