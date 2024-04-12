Главный тренер Карпат Мирон Маркевич оценил перспективы команды Руслана Ротаня на первых для "сине-желтых" Летних играх, которые состоятся в Париже.

– Мы впервые в истории пробились на Олимпиаду. Это уже большой успех. Но можно ли добиться на этом турнире чего-то серьезного?

– Я уверен, если Олимпийская сборная поедет на турнир в сильнейшем составе, то она может быть серьезным конкурентом для фаворитов турнира.

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– У главного тренера Олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня может возникнуть проблема с вызовом игроков. Клубы могут не отпустить своих исполнителей, поскольку к тому времени у нас может начаться чемпионат и нужно готовиться к квалификациям еврокубков. К тому же во время Олимпиады нет дат УЕФА или ФИФА. Что делать?

– Прежде всего в этот вопрос должно вмешаться руководство УАФ. Да и сами футболисты, которые хотят выступать под флагами Олимпийской сборной, должны проявлять инициативу, ведь такой шанс дается раз в жизни, и то не всегда. Для нас это историческое событие.

Думаю, клубы, особенно отечественные, должны пойти навстречу наставникам сборной. И, конечно, необходимо уже сейчас разговаривать с представителями иностранных команд, в которых выступают кандидаты в Олимпийскую сборную.

– Не стоит ли выдвинуть этот вопрос на государственный уровень?

– Однозначно согласен. В сильнейшем составе на турнире четырехлетия, первом для Украины, можно достичь многого, – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Олимпиада-2024 состоится во Франции с 24 июля по 9 августа.

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