Олімпіада-2024: стартував продаж квитків на матчі збірної України
Всі охочі вже можуть придбати перепустки на історичні поєдинки "синьо-жовтих" на Літніх іграх у Парижі.
Напередодні стартував продаж квитків на матчі олімпійського футбольного турніру, де серед інших вперше зіграє збірна України, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Підопічні Руслана Ротаня на Олімпіаді проведуть мінімум три матчі у групі В – 24 липня проти третьої команди азійської кваліфікації, 27 липня проти Марокко та 30 липня проти Аргентини.
Вартість квитків коливається від 24 до 70 євро. Придбати тікети на гру з марокканцями, яка відбудеться у Сент-Етьєні, можна за посиланням. На інші два поєдинки, що пройдуть у Ліоні, перепустки можна оформити тут.
Умови придбання квитків на вищезгадані матчі:
– реєструєте кабінет, внісши свої особисті дані;
– один уболівальник може купити до шести квитків на матч;
– обираєте бажану цінову категорію;
– вносите прізвища та імена всіх власників квитків (необов’язково);
– оплачуєте квитки та отримуєте їх на вашу електронну адресу.
Нагадаємо, Олімпіада-2024 відбудеться у Франції з 24 липня до 9 серпня.
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