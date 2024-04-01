"Складна гра. Ми готувались до складної гри – вона такою і вийшла. Я подякував хлопцям, що вони зуміли вирвати цю перемогу. Нехай вона буде з пенальті, нехай на 90+2 хвилині. Але такі матчі потрібні. Для росту команди вони дуже важливі.

Переможний пенальті на 90+4 у відеоогляді матчу Рух – ЛНЗ – 1:0

Пенальті на останніх хвилинах? Одразу було зрозуміло, адже там була боротьба. Важко було сказати, чи стовідсотковий пенальті. Суддя ухвалив правильне рішення.

Чому пенальті бив Притула? Він був впевнений, що якісно проб’є пенальті, тому ми не заперечували. Травмований Климчук, поміняли Підгурського. У нас не було штатного пенальтиста. Дуже добре, що він взяв на себе відповідальність в такому матчі в кінці гри. Федор непогано зіграв у сьогоднішньому матчі. Дуже хочеться, щоб у нас не було незамінних футболістів.

Ми не грали з тою інтенсивністю, з якою ми хотіли грати. Ми не зіграли суперматч, але, ще раз кажу, дуже хочеться, щоб хлопці мали такий досвід і вигравали такі матчі", – поділився Пономарьов в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Рух вирвав перемогу над ЛНЗ на останніх хвилинах поєдинку, реалізувавши пенальті в компенсований час.

Рух вирвав перемогу над ЛНЗ завдяки пенальті Притули на 90+4 – подвійна підстава від легіонера черкасців