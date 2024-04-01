"Сложная игра. Мы готовились к сложной игре – она такой и получилась. Я поблагодарил ребят, что они сумели вырвать эту победу. Пусть она будет с пенальти, пусть на 90+2 минуте. Но такие матчи нужны. Для роста команды они очень важны.

Победный пенальти на 90+4 в видеообзоре матча Рух – ЛНЗ – 1:0

Пенальти на последних минутах? Сразу было понятно, ведь там была борьба. Трудно было сказать, или стопроцентный пенальти. Судья принял правильное решение.

Почему пенальти бил Притула? Он был уверен, что качественно пробьет пенальти, поэтому мы не возражали. Травмирован Климчук, поменяли Пидгурского. У нас не было штатного пенальтиста. Очень хорошо, что он взял на себя ответственность в таком матче в конце игры. Федор неплохо сыграл в сегодняшнем матче. Очень хочется, чтобы у нас не было незаменимых футболистов.

Мы не играли с той интенсивностью, с которой мы хотели играть. Мы не сыграли суперматч, но, еще раз говорю, очень хочется, чтобы ребята имели такой опыт и выигрывали такие матчи", – поделился Пономарёв в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Рух вырвал победу над ЛНЗ на последних минутах поединка, реализовав пенальти в компенсированное время.

Рух вырвал победу над ЛНЗ благодаря пенальти Притулы на 90+4 – двойная подстава от легионера черкасцев