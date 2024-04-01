Рух вирвав перемогу над ЛНЗ у матчі 22-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов за невеликої переваги Руха, в якого 2 нагоди втратив Федор. ЛНЗ відповів спробою Бессала забити п'яткою – парирував Ледвій.

Рух вирвав перемогу над ЛНЗ завдяки пенальті Притули на 90+4 – подвійна підстава від легіонера черкасців

У другій половині вже ЛНЗ був гостріший, але в обох моментах врятував воротар. Гра йшла до безгольової нічиєї, але Арад Бар необачно зіграв у власному штрафному, привізши пенальті у власні ворота та отримавши другу жовту. Притула реалізував вирок арбітра.