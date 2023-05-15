"Стимулювання арбітрів клубами – це підкуп. За це, в принципі, саджати потрібно. Створення рейтингу арбітрів – класна ідея. Думаю, вся ліга "за". Знаєте, в чому проблема? Одна, але дуже серйозна, ключова. У тому, що італійці, які прийшли у наш футбольний арбітраж, зробили з наших українських арбітрів особливу касту.

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Касту недоторканих, касту закритих. Якщо раніше там була залізна завіса, то зараз там хр*н його знає, яка завіса. Мені здається, у оркофюрера бункер не має такої завіси, яку італійські куратори створили для наших арбітрів. У цьому велика проблема, що все непрозоро, все під столом вирішується.

Який рейтинг, якщо вони нам нічого не пояснюють – що і як вони роблять? Якщо арбітр серйозно помиляється – і вся країна це бачить – ми не розуміємо, наскільки його покарають? Ніхто не виходить і не пояснює. А він раз, матчик відсидів, на риболовлю з'їздив, і наступний поєдинок судить. У цьому найбільша проблема.

Про зарплати. Головний арбітр за матч УПЛ отримує гонорар 40 тисяч гривень. Суди якісно, отримуй призначення на кожен тур. Чотири тури в місяць – це 160 тисяч гривень. Це мало? Ну, не знаю. Знаєте, якщо це мало, то є багато інших професій. Коли ми на каналі "Футбол" висловлювали невдоволення рівнем зарплатні, то нам казали: "Та ніхто вас тут не тримає. Ідіть, можете там водієм тролейбуса працювати". Так само і з арбітрами.

Але парадокс у тому, що малі зарплати, всі бідні-нещасні, але вони династіями у футбольний арбітраж ідуть. Батьки дітей підтягують "за вуха". Дердові-молодшому спостерігачі арбітражу за грубі помилки оцінку занижувати не хочуть. Бояться, щоб Дердо-старший не образився і не "зарізав" їм кар'єру. Це кожен знає в нашому футболі. І тримаються цієї теми всім, чим можуть. І чим не можуть, також тримаються. Так там все погано і низькооплачувано, ніхто з цього пулу вилетіти не хоче", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.

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