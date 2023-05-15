"Стимулирование арбитров клубами – это подкуп. За это, в принципе, сажать нужно. Создание рейтинга арбитров – классная идея. Думаю, вся лига "за". Знаете, в чем проблема? Одна, но очень серьезная, ключевая. В том, что итальянцы, которые пришли в наш футбольный арбитраж, сделали из наших украинских арбитров особую касту.

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Касту нетронутых, касту закрытых. Если раньше там был железный занавес, то сейчас там хр*н его знает, какой занавес. Мне кажется, у оркофюрера в бункере нет такого занавеса, который итальянские кураторы создали для наших арбитров. В этом большая проблема, что все непрозрачно, все под столом решается.

Какой рейтинг, если они нам ничего не объясняют – что и как они делают? Если арбитр серьезно ошибается – и вся страна это видит – мы не понимаем, насколько его накажут? Никто не выходит и не объясняет. А он раз, матчик отсидел, на рыбалку съездил и следующий поединок судит. В этом самая большая проблема.

О зарплатах. Главный арбитр за матч УПЛ получает гонорар в 40 тысяч гривен. Суди отлично, получай назначение на каждый тур. Четыре тура в месяц – это 160 тысяч гривен. Это мало? Ну не знаю. Знаете, если это мало, есть много других профессий. Когда мы на канале "Футбол" выражали недовольство уровнем зарплаты, то нам говорили: "Да никто вас здесь не держит. Идите, можете там водителем троллейбуса работать". Так же и с арбитрами.

Но парадокс в том, что маленькие зарплаты, все бедные-несчастные, но они династиями в футбольный арбитраж идут. Родители детей тянут "за уши". Дердо-младшему наблюдатели арбитража за грубые ошибки оценку занижать не хотят. Боятся, чтобы Дердо-старший не обиделся и не "зарезал" им карьеру. Это каждый знает в нашем футболе. И держатся за эту тему всем, чем могут. И чем не могут, тоже держатся. Так там все плохо и низкооплачиваемо, никто из этого пула вылететь не хочет", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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