"Щоб нічого не вигадувати про повернення Ярмоленка в Динамо, я набрав Андрія, і ми поговорили на цю тему. Дивіться, в нього ситуація проста – минулого року він підписав контракт з Аль-Айном за схемою 1+1. Рік контракту минув, а чи набуде чинності ще один рік, залежить від рішення клубу. Все просто.

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Ярмоленко чекає червня місяця, коли клуб має йому повідомити про своє рішення. Відповідно на даний момент Ярмоленко нічого не може планувати стосовно свого майбутнього. Зараз все в руках Аль-Айна. Повернення в український чемпіонат Ярмоленко не виключає. Я питав, і він підтвердив, що якщо повернеться в УПЛ, то це буде лише київське Динамо. Чекаємо червня і будемо дивитись на розвиток ситуації", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

Додамо, що дебютний сезон 33-річного Ярмоленка за Аль-Айн склався доволі непогано – 11 голів та 6 асистів у 31 матчі.

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