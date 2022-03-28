Одразу після нападу Росії 24 лютого 76-річний румун заявив, що не поїде з Києва, бо він не боягуз. Щоправда, буквально наступного дня тренер Динамо таки вирушив на батьківщину.

"Я не хотів їхати. Зробив це лише тому, бо зрозумів, що з Бухареста зможу допомогти більше, ніж якби я був зі своїми гравцями в Києві. Посольство Румунії наполягало, щоб я виїхав, і мій клуб також подумав, що я повинен залишити Київ. Але спочатку я хотів дізнатися, що станеться з моїми хлопцями.

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Ми думали, що на базі Динамо, за кілька кілометрів від Києва, гравцям буде безпечніше. Але я не був приголомшений, чи наляканий. Хтось мав щось робити. Допомагав, як міг, робив усе можливе. Сім'ї моїх футболістів у безпеці.

За час перебування в Бухаресті Сидорчук став батьком вчетверте, тому зараз у нього особливий зв’язок з містом. Сидорчук, Кривцов і Степаненко створили фонд для відправки вантажівок з продуктами. Я дуже ціную те, що вони роблять. Вони попросили відвезти їх у супермаркет і купили багато речей для постраждалих в Україні. Вони проявили велику солідарність", – цитує Луческу The Guardian.

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