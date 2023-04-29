"За що Бог покарав Карпати в матчі півфіналу Кубка України проти донецького Металурга? Ну блін, на емоціях вийшов туди. Ми все програли, всі матчі. Десь 5 ігор до того півфіналу. Президент дає пів мільйона доларів, через цей матч ми виходимо в Лігу Європи, потрапляємо в фінал Кубка, купа грошей, все. Граємо 2:2. Йду, вже рахую гроші, куди їду, що купляю. І Мілошевіч йде бити пенальті.

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Ну він мій друг. Кажу: "Ваня, я тебе сильно люблю, але гроші більше". Ну блін, ну куди ти б’єш, ти теля хворе. Ну куди ти б’єш? Та шльопни так, щоб… Я, як шльопнув, – то без шансів. Ванька йде… по пенальті програли. Поїхали додому без грошей.

А ми реально перед кожною грою ходили в церкву. От реально. Ходимо в церкву: іспанці, баптісти, всякі ті секти, всі. Лукаса в церкву заводили, каже: "Та нє-нє". Давай! Всі туди йшли, грузини теж, молилися. І ми програємо ту гру. А він мені таке питання: "Може вам в церкву сходити?". Та ти що, бл*дь, знущаєшся?! Ми більше в церкві проводили часу, ніж на тренуваннях. Всі, грузини, вірмени, серби, нігерійці, всі молилися. А він каже: "Може вам в церкву сходити". Я хотів йому плюнути в очі.

Думаю, що він або під**бує… Кажу: "В сенсі, в церкву? Кому молитися?". Бо от, вже істину розповів. Може треба було більше тренуватись? Та ми тренувалися, молилися. Все, що можна було. Там була фраза: "Я знаю, за що нас карає Бог, але не можу тобі сказати". Цю фразу ніхто не включає. А знаєш, чому? Бо Димінський тоді не платив зарплату. А коли ти футболістам не платиш, то зразу йде негатив по команді, то тобі не щастить. Кожна робота завжди повинна оплачуватися", – розповів Кополовець на подкасті Брутальному футболу.

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