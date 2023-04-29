"За что Бог наказал Карпаты в матче полуфинала Кубка Украины против донецкого Металлурга? Ну блин, на эмоциях вышел туда. Мы все проиграли, все матчи. Где-то 5 игр до того полуфинала. Президент дает полмиллиона долларов, через этот матч мы выходим в Лигу Европы, попадаем в финал Кубка, куча денег, все. Играем 2:2. Иду, уже считаю деньги, куда еду, что покупаю. И Милошевич идет бить пенальти.

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Ну, он мой друг. Говорю: "Ваня, я тебя сильно люблю, но деньги больше". Ну блин, ну куда ты бьешь, ты теля больное. Ну куда ты бьешь? Да шлепни так, чтобы... Я, как шлепнул, - то без шансов. Ванька идет... по пенальти проиграли. Поехали домой без денег.

А мы реально перед каждой игрой ходили в церковь. Вот реально. Ходим в церковь: испанцы, баптисты, всякие те секты, все. Лукаса в церковь заводили, говорит: "Да не-не-не". Давай! Все туда шли, грузины тоже, молились. И мы проигрываем ту игру. А он мне такой вопрос: "Может вам в церковь сходить?". Да ты что, бл*дь, издеваешься?! Мы больше в церкви проводили времени, чем на тренировках. Все, грузины, армяне, сербы, нигерийцы, все молились. А он говорит: "Может вам в церковь сходить". Я хотел ему плюнуть в глаза.

Думаю, что он или под**бывает... Говорю: "В смысле, в церковь? Кому молиться?". Потому что вот, уже истину рассказал. Может, надо было больше тренироваться? Да мы тренировались, молились. Все, что можно было. Там была фраза: "Я знаю, за что нас наказывает Бог, но не могу тебе сказать". Эту фразу никто не включает. А знаешь, почему? Потому что Дыминский тогда не платил зарплату. А когда ты футболистам не платишь, то сразу идет негатив по команде, то тебе не везет. Каждая работа всегда должна оплачиваться", – рассказал Кополовец на подкасте Брутальному футболу.

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