Перша ліга: Кожанов вирвав очко для Карпат з прямим конкурентом, розкішний гол зі штрафного
Відбулись чергові поєдинки 2 кола другого за силою дивізіону чемпіонату України. Дізнавайтесь результати у цій новині.
Перша ліга, 2 коло, 3-й тур
Група підвищення у класі
Карпати – ЛНЗ – 1:1
Голи: Кожанов, 87 – Солдат, 35
Вилучення: Хамелюк, 90+2 (друга жовта, ЛНЗ)
Нива Тернопіль – Кремінь – 0:2
Голи: Галата, 29, Матвєєв, 71
Епіцентр – МФК Металург – 1:2
Голи: Ничипоренко, 82 – Сидоров, 14 (пен.), 52
Вилучення: Байда, 61 (пряма червона, МФК Металург)
Група вибування
Чернігів-ШВСМ – Діназ – 2:1
Голи: Романченко, 56 (пен.), Мироненко, 69 – Кос, 61 (пен.)
Полтава – Прикарпаття – 0:1
Гол: Хома, 6
Центральним протистоянням дня була зустріч Карпат та ЛНЗ. Єдиним голом у першому таймі відзначився захисник Солдат, який замкнув подачу з лівого флангу. Львів'ян врятував Кожанов, вдало зігравши головою на 87 хвилині. Це перша нічия Карпат у 2023 році. "Леви" не змогли обіграти прямого конкурента і вперше втратили очки у другій частині сезону. Команда Тлумака йде на 4-й позиції, маючи 13 балів. ЛНЗ відірвався на 2 бали, Оболонь – на 5, Полісся – на 6. Останні двоє у неділю зіграють очний матч.
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Водночас Кремінь виграв вперше після відновлення чемпіонату – 2 голи без відповіді вдалось забити у ворота тернопільської Ниви. А от МФК Металург завдяки дублю Сидорова здолав Епіцентр.
У групі вибування Прикарпаття мінімально переграло Полтаву, а Чернігів-ШВСМ вирвав звитягу над Діназом завдяки розкішному голу Мироненка. Дмитро прямим ударом зі штрафного з метрів 35-ти вгатив у дальню дев'ять.