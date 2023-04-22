Перша ліга, 2 коло, 3-й тур

Група підвищення у класі

Карпати – ЛНЗ – 1:1

Голи: Кожанов, 87 – Солдат, 35

Вилучення: Хамелюк, 90+2 (друга жовта, ЛНЗ)

Нива Тернопіль – Кремінь – 0:2

Голи: Галата, 29, Матвєєв, 71

Епіцентр – МФК Металург – 1:2

Голи: Ничипоренко, 82 – Сидоров, 14 (пен.), 52

Вилучення: Байда, 61 (пряма червона, МФК Металург)

Група вибування

Чернігів-ШВСМ – Діназ – 2:1

Голи: Романченко, 56 (пен.), Мироненко, 69 – Кос, 61 (пен.)

Полтава – Прикарпаття – 0:1

Гол: Хома, 6

Центральним протистоянням дня була зустріч Карпат та ЛНЗ. Єдиним голом у першому таймі відзначився захисник Солдат, який замкнув подачу з лівого флангу. Львів'ян врятував Кожанов, вдало зігравши головою на 87 хвилині. Це перша нічия Карпат у 2023 році. "Леви" не змогли обіграти прямого конкурента і вперше втратили очки у другій частині сезону. Команда Тлумака йде на 4-й позиції, маючи 13 балів. ЛНЗ відірвався на 2 бали, Оболонь – на 5, Полісся – на 6. Останні двоє у неділю зіграють очний матч.

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Водночас Кремінь виграв вперше після відновлення чемпіонату – 2 голи без відповіді вдалось забити у ворота тернопільської Ниви. А от МФК Металург завдяки дублю Сидорова здолав Епіцентр.

У групі вибування Прикарпаття мінімально переграло Полтаву, а Чернігів-ШВСМ вирвав звитягу над Діназом завдяки розкішному голу Мироненка. Дмитро прямим ударом зі штрафного з метрів 35-ти вгатив у дальню дев'ять.

Турнірна таблиця Першої ліги