– Максимально за один сезон у Шахтарі ви проводили 11 матчів. Вас влаштовував ваш статус?

– Кожен футболіст хоче грати. Проте повторюся, є фактори, які впливають. За перші два роки мені зробили чотири операції. Було важко потім знову повертатися у стрій. Думаю, що велика кількість травм не дозволила мені повністю розкрити свій потенціал.

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Я неодноразово спілкувався з президентом Рінатом Ахметовим та Мірчею Луческу про те, що хотів би мати більше ігрової практики – просився в оренду. Через якісь моменти мені відмовляли. Казали, що вірять в мене та хочуть, аби я залишався в команді.

– У сезоні 2011/12 в матчі Ліги чемпіонів проти Зеніта ви за рахунку 2:1 підковзнулися перед своїми воротами, що дозволило супернику вийти віч-на-віч з кіпером та зрівняти цифри на табло. Що тоді сталося?

– На мене пішла несподівана передача від Чигринського, я побачив, що м’яч іде вперед, і почав стартувати, бо суперник також побіг на цей нейтральний м’яч, в мене на трохи змерзлому полі поїхала нога, нападник перехопив пас та перекинув Олександра Рибку. Все.

– Луческу за цей момент розносив?

– Звичайно, була розмова на підвищених тонах, адже ми втратили важливі очки у домашній грі. Це був важкий момент для мене, і я довго через нього переживав. Однак це життя. З ким не буває?

– Той сезон також став для вас останнім в Шахтарі. Та помилка коштувала вам майбутнього в команді?

– Думаю, якоюсь мірою так. Коштувала, – визнав Чижов у інтерв'ю Українському футболу.

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