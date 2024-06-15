Найкращим гравцем Кривбаса сезону 2023/24 став захисник Іван Дібанго, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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22-річний камерунець набрав 55% голосів уболівальників і більш ніж у 6 разів випередив своїх одноклубників.

Другу сходинку в опитуванні посів Денис Кузик (9%), третім став Олег Кожушко (6%). Далі йдуть – Джихад Бізімана (6%), Данило Бескоровайний, Тимур Стецьков, Андрій Понєдєльнік (усі – по 5%). Інші футболісти набрали менше ніж 5% голосів вболівальників.

Нагадаємо, минулого сезону Дібанго провів за Кривбас 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 7 асистів. Його контракт з командою Юрія Вернидуба чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

До слова, гра камерунця настільки вразила експертів, що вони навіть пропонували натуралізували Івана і заграти за збірну України.

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