Лондонці не могли виграти у трьох поєдинках поспіль, аж раптом видали годину потужного футболу. На жаль, без Михайла Мудрика, який просидів у запасі до фінального свистка.

Челсі вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії, впевнено перегравши Астон Віллу – Мудрик не отримав жодної хвилини

Галлахер завершив чудову комбінацію, Джексон забив головою, а Енцо вдався розкішний удар зі штрафного. Лише у компенсований час Діабі більярдним ударом дозволив Астон Віллі уникнути розгрому. 3:1 – Челсі забирає путівку в 1/8 фіналу, де зустрінеться з Лідсом.