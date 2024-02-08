Свято без Мудрика у відеоогляді матчу Астон Вілла – Челсі – 1:3
08:29 - Читать на русском
Челсі впевнено розібрався з Астон Віллою у матчі-переграванні 1/16 Кубка Англії.
завершено
Конор Галлахер 11’
Ніколя Джексон 21’
Енцо Фернандес 54’
11’ Конор Галлахер
21’ Ніколя Джексон
54’ Енцо Фернандес
Лондонці не могли виграти у трьох поєдинках поспіль, аж раптом видали годину потужного футболу. На жаль, без Михайла Мудрика, який просидів у запасі до фінального свистка.
Челсі вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії, впевнено перегравши Астон Віллу – Мудрик не отримав жодної хвилини
Галлахер завершив чудову комбінацію, Джексон забив головою, а Енцо вдався розкішний удар зі штрафного. Лише у компенсований час Діабі більярдним ударом дозволив Астон Віллі уникнути розгрому. 3:1 – Челсі забирає путівку в 1/8 фіналу, де зустрінеться з Лідсом.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter