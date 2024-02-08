Лондонцы не могли выиграть в трех поединках подряд, как вдруг выдали час мощного футбола. К сожалению, без Михаила Мудрика, который просидел в запасе до финального свистка.

Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно переиграв Астон Виллу – Мудрик не получил ни одной минуты

Галлахер завершил великолепную комбинацию, Джексон забил головой, а Энцо удался роскошный удар со штрафного. Лишь в компенсированное время Диаби бильярдным ударом позволил Астон Вилле избежать разгрома. 3:1 – Челси забирает путевку в 1/8 финала, где встретится с Лидсом.