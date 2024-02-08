Праздник без Мудрика в видеообзоре матча Астон Вилла – Челси – 1:3
08:29 - Читати українською
Челси уверенно разобрался с Астон Виллой в матче-переигровке 1/16 Кубка Англии.
завершено
Конор Галлахер 11’
Николя Джексон 21’
Энцо Фернандес 54’
11’ Конор Галлахер
21’ Николя Джексон
54’ Энцо Фернандес
Лондонцы не могли выиграть в трех поединках подряд, как вдруг выдали час мощного футбола. К сожалению, без Михаила Мудрика, который просидел в запасе до финального свистка.
Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно переиграв Астон Виллу – Мудрик не получил ни одной минуты
Галлахер завершил великолепную комбинацию, Джексон забил головой, а Энцо удался роскошный удар со штрафного. Лишь в компенсированное время Диаби бильярдным ударом позволил Астон Вилле избежать разгрома. 3:1 – Челси забирает путевку в 1/8 финала, где встретится с Лидсом.
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