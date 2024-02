Челсі очікував на важкий поєдинок. Мудрику його не довірили – і це дуже погано

Лондонська зустріч між Астон Віллою й Челсі завершилась без забитих голів, що грало на руку підопічним Унаї Емері. Матч-відповідь проходив вдома, у Бірмінгемі – а суперник ще й програв два останніх матчі, пропустивши по 4 голи (від Ліверпуля й Вулвз). Здавалося, що у команди Маурісіо Почеттіно на "Вілла Парк" будуть великі проблеми.

На жаль, Мудрика знову залишили у запасі. Це вже четвертий поєдинок поспіль, у якому українець опинився поза стартовим складом. Взагалі, провести на полі більше 45 хвилин Михайлу востаннє вдавалося аж місяць тому (з того часу пройшло 6 ігор). Це вже не тенденція, а факт – наш земляк випав у ротацію...

Забігаючи наперед, скажемо, що Міша так і не вийшов на поле. Навіть коли гру було зроблено. Маурісіо Почеттіно в другому таймі випустив замість нього Нкунку.

"Пенсіонери" шокували "вілланів" менш ніж за годину

Від Челсі звикли очікувати непереконливі й хаотичні матчі, у яких м'яч частіше з'являється біля штрафного лондонців. Тим більш неочікуваним виявився рахунок, який було встановлено до 54-ї хвилини – 0:3 на користь гостей.

Рахунок вже на 11-й хвилині відкрив Галлахер. Головним героєм, однак, став Джексон, який промчався лівим флангом і покотив поперечний пас у штрафний. Там опинився Мадуеке, який одразу ж скинув сферу під удар Конору – 0:1.

WHAT A MOMENT.



Connor Gallagher gets his first @ChelseaFC goal of the season in style ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/uJr7IyPqsk — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2024

На 21-й же хвилині Челсі організував контратаку через центр, у завершенні якої Гюсто прийняв м'яч на правому фланзі й виконав подачу. Її на лінії воротарського замкнув Джексон – 0:2.

The delivery from Malo Gusto ?

The headed finish from Nicolas Jackson ?@ChelseaFC are cooking! #EmiratesFACup pic.twitter.com/HipmMRBJIS — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2024

А на початку другого тайму розгром влаштував Фернандес, який прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у ліву дев'ятку. Ідеальний постріл. Сам заробив, сам реалізував. 0:3.

ENZO FERNANDEZ THAT IS OUT OF THIS



The @ChelseaFC midfielder hits a sublime free-kick into the top bins #EmiratesFACup pic.twitter.com/wBG78QVXe8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2024

Челсі в цілому виглядав значно краще

Вражає не тільки реалізація Челсі, а й відчутна ігрова перевага. Підопічні Маурісіо Почеттіно в першому таймі завдали більше ударів (9:6), частіше влучали у площину (5:3), виграли 60% єдиноборств (24:16), мали вищу точність пасів на чужій половині (86,5% vs 65,7%) та на чужій третині (82,8% vs 47,5%) – а за іншими показниками була більш-менш рівність.

Щоправда, за входженнями у штрафний команди не поступались один одного, та й більшість пострілів вони провели з периметру. Тобто, статистика в основу говорить про збереження стилістичних особливостей обох колективів – однак у Челсі й цікавих підходів до воріт було більше.

Окрім трьох голів у першу годину зустрічі, варто згадати два вривання Мадуеке на правий кут штрафного – після одного він скинув м'яч Палмеру (той пробив невдало), а після іншого бахнув повз дальню стійку. Плюс, з-за меж карного майданчика стріляв Палмер, однак Мартінес дістав м'яч з-під дальнього кута.

У Астон Вілли пригадується тільки хаотична ситуація після прострілу з лівого флангу, коли все завершилось ударом Бейлі низом в руки Петровічу. Пригадуються постріли Воткінса з краю штрафного у ближню дев'ятку та Макгінна з лінії (під поперечку) – Петровіч виручив. Більшість цих епізодів трапилась ще до першого пропущеного гола.

Челсі контролював хід зустрічі як у першу годину, так і в останні 30 хвилин. Лише в компенсований час гості дозволили провести гол престижу – лонгшотом з рикошетом від стійки відзначився Діабі. У підсумку, свисток Ентоні Тейлора зафіксував заслужену перемогу лондонців, завдяки якій вони пройшли в 1/8 фіналу Кубка Англії.

