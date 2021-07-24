Наставник Баварії Юліан Нагельсманн, скоріш за все, не на такий прийом очікував у Мюнхені.

"Ротен" у першому домашньому товариському поєдинку в сезоні зіграли внічию з Аяксом (2:2). За зустріччю спостерігали близько 8,5 тисяч глядачів.

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Щоправда, як інформує Bild, близько 20 фанатів одразу після стартового свистка почали кричати образливі висловлювання на адресу Юліана: "Нагельсманне, свине, забирайся у Мюнхен 1860".

Вищезгаданий колектив є історично принциповим суперником Баварії. Свого часу німець провів у ньому 7 років – у статусі гравця та асистента головного тренера.

До слова, новий сезон Бундесліги для Баварії розпочнеться матчем проти Кельна 22 серпня. Натомість 17 серпня "ротен" розіграють із Борусією Д Суперкубок Німеччини.

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