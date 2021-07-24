Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн, скорее всего, не на такой прием ожидал в Мюнхене.

"Ротен" в первом домашнем товарищеском поединке в сезоне сыграли вничью с Аяксом (2:2). За встречей наблюдали около 8,5 тысяч зрителей.

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Правда, как сообщает Bild, около 20 фанатов сразу после стартового свистка начали кричать оскорбительные высказывания в адрес Юлиана: "Нагельсманн, свинья, проваливай в Мюнхен 1860".

Вышеупомянутый коллектив является исторически принципиальным соперником Баварии. В свое время немец провел в нем 7 лет – в статусе игрока и ассистента главного тренера.

К слову, новый сезон Бундеслиги для Баварии начнется матчем против Кельна 22 августа. А вот 17 августа "ротен" разыграют с Боруссией Д Суперкубок Германии.

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