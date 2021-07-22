"Мене смішать розмови про те, що я прийшов у Баварію без титулів. Я не тренував Реал чи Барселону. Якщо я завершу кар'єру без трофеїв, то не сумуватиму до смерті. Але було б приємно завоювати їх.

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Хочу, щоб мене не просто називали хорошим тренером. Хочу, щоб мої гравці говорили, що я хороша людина. Тренер забувається швидше, ніж те, як він поводився з гравцями", – сказав Нагельсманн в інтерв'ю kicker.

Нагадаємо, що фахівець почав тренувати на рівні Бундесліги у 2013 році. Нагельсманн провів три сезони на чолі Хоффенхайма та ще два – у РБ Лейпциг. Найкращих результатів досяг саме з "биками" – півфінал Ліги чемпіонів, "срібло" чемпіонату Німеччини та фінал національного Кубка.

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