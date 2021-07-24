Контрольні поєдинки

Мілан – Модена – 5:0

Голи: Діас, 2, Леау, 5, Томорі, 9, Круніч, 18, Ернандес, 43

Ювентус – Чезена – 3:1

Голи: Де Вінтер, 5, Маккені, 34, Суле, 66 – Шпенді, 36

Борусія Д – Атлетік – 0:2

Голи: Гарсія, 50 (пен), Вівіан, 57

Баварія – Аякс – 2:2

Голи: Шупо-Мотінг, 40, Н'янзу, 48 – Лаб'яд, 10, Єнсен, 50

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Мілан агресивно розпочав матч проти Модени, а до перерви рахунок вже був 5:0 на користь "россонері". Варто виділити шедевральну комбінацію, яка передувала голу Діаса, та дальній ефектний постріл Ернандеса, що завершився голом. Модена не зуміла нічого протиставити Мілану і в другому таймі.

Ювентус теж феєрично розпочав свій поєдинок, суперником була Чезена. На 5 хвилині Де Вінтеру вдався потужний удар з-за меж штрафного. Подвоїв перевагу Юве Маккені. Чезена відповіла курйозним голом, але крапку у зустрічі поставила "Стара синьйора" зусиллями Суле.

Баварія, порівняно з Ювентусом та Міланом, мала більш статусного опонента – Аякс. Саме нідерландці відкрили лік забитим голам. Шупо-Мотінг зрівняв ситуацію на табло, а Н'янзу вивів "ротен" вперед. Але чемпіони Ередивізі не здались – Єнсен встановив остаточний рахунок на табло 2:2.

Борусія Дортмунд провела спаринг з Атлетіком. У першому таймі команди не забивали, хоч і мали чимало нагод. По перерві Гарсія вивів басків вперед з пенальті, а Вівіан за кілька миттєвостей подвоїв перевагу. Матч так і завершився на користь іспанців.

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