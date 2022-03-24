"Капітан Динамо Сергій Сидорчук відвідав притулок, де перебувають українські біженці… Більшість з них, понад 90% – жінки з дітьми. Він там розмовляв з ними. Він бачив умови, вони дуже хороші. Це абсолютно новий будинок, який буде доступний для них стільки, скільки їм буде потрібно.

Степаненко саркастично відреагував на чутки про свій перехід у Стяуа – доля Сидорчука і Пятова також відома

Раніше я навіть отримав листа з подякою від Ігоря Суркіса. Він подякував нашому президенту Джиджі Бекалі за допомогу… Ви розумієте, Джіджі допомагає простим біженцям, як не допомогти футбольному клубу? Ми дуже раді, що вони приїжджають. Їхні умови, повторюю, дуже хороші", – цитує Міхая Prosport.

Нагадаємо, Мірча Луческу попросив президента Стяуа Джиджі Бекалі прихистити гравців Динамо U-19, а Сидорчуку, Пятову та іншим українським гравцям дозволили тренуватися з бухарестською командою.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт