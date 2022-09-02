Тривалий час серед претендентів на молодого лідера оборони "біло-синіх" називали Тоттенхем. Колектив із Лондона нібито пропонував 25 мільйонів фунтів за Іллю, але отримав відмову.

Динамо відмовилось відпускати Забарного у Тоттенхем – джерело розсекретило суму пропозиції "шпор"

Президент Динамо Ігор Суркіс спростував цю інформацію: "Не було жодної пропозиції. Може, якісь клуби його й торгували. Надавали агентам мандатів, але тільки до Динамо нічого не дійшло", – заявив він у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, контракт Забарного з киянами розрахований до літа 2026-го. Футболіст, якому вчора виповнилось 20, зіграв 66 матчів за першу команду Динамо та 22 поєдинки у складі національної збірної України. Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.

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