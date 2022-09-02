Суркис заявил, что Динамо не получало предложений по Забарному
Защитник сборной Украины Илья Забарный продолжит выступать в киевском клубе.
Долгое время среди претендентов на молодого лидера обороны "бело-синих" называли Тоттенхэм. Коллектив из Лондона якобы предлагал 25 миллионов фунтов за Илью, но получил отказ.
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Президент Динамо Игорь Суркис опроверг эту информацию: "Не было никакого предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандаты, но только до Динамо ничего не дошло", – заявил он в комментарии ТаТоТаке.
Напомним, контракт Забарного с киевлянами рассчитан до лета 2026 года. Футболист, которому вчера исполнилось 20, сыграл 66 матчей за первую команду Динамо и 22 поединка в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
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