Долгое время среди претендентов на молодого лидера обороны "бело-синих" называли Тоттенхэм. Коллектив из Лондона якобы предлагал 25 миллионов фунтов за Илью, но получил отказ.

Динамо отказалось отпускать Забарного в Тоттенхэм – источник рассекретил сумму предложения "шпор"

Президент Динамо Игорь Суркис опроверг эту информацию: "Не было никакого предложения. Может, какие-то клубы его и торговали. Предоставляли агентам мандаты, но только до Динамо ничего не дошло", – заявил он в комментарии ТаТоТаке .

Напомним, контракт Забарного с киевлянами рассчитан до лета 2026 года. Футболист, которому вчера исполнилось 20, сыграл 66 матчей за первую команду Динамо и 22 поединка в составе сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.