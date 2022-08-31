Сьогодні, 31 серпня 2022 року, в більшості провідних чемпіонатів останній день, коли клуби можуть купувати та орендувати новачків. Маліновський, Довбик і Забарний також можуть змінити команди. "Футбол 24" стежить за всіма знаковими переходами.

17:50. Динамо оголосило про трансфер Кабаєва. Новий 7 номер киян. Перше підсилення цього літа. Владислав зі старту заявив про амбіції "стати чемпіонами разом". За неофіційною інформацією, Зоря отримала за українського вінгера компенсацію в 1,2 мільйона євро.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте

18:08. Складна ситуація з гравцями збірної України. Зокрема, Маліновський потерпає від забаганок Аталанти. Українець, контракт якого насправді розрахований до літа 2024 року (а не 2023-го, як запевняє Трансфермаркт та інші джерела), готовий уже й на Марсель. А ось його нинішня команда поводиться, як недобросовісні магазини, що спочатку підвищують цінники, а потім роблять начебто знижки.

Однак французи не готові платити аж 25 мільйонів євро. Calciomercato запевняє, що Тоттенхемі навіть всюдисущий Ноттінгем Форест досі у грі, але є і новий претендент на українського півзахисника. Це англійський Лестер, який, щоправда, більше схиляється до Бога – ще одного атакувального гравця Аталанти. До слова, в контракті Руслана є опція продовження ще на сезон до липня 2025 року.

18:18. Шахтар відхилив дві пропозиції за Мудрика і просить 50 мільйонів євро, – італійський журналіст Скіра. Водночас журналіст британського The Guardian запевняє, що Брентфорд готовий розщедритися на клубний трансферний рекорд. Арсенал був серйозним претендентом, але угода з лондонцями не дуже реальна цього вікна – їм більше потрібен новий опорник.

Following on from earlier tweet, Brentford trying to complete club record Mudryk deal. Arsenal not in race in this window. Shakhtar tough cookies but Bees persisting with efforts to sign one of Europe's brightest prospects. https://t.co/nRYRtYBOmh #AFC — Nick Ames (@NickAmes82) August 31, 2022

18:58. Доля Роналду визначена – тренер МЮ публічно заявив, де суперзірка проведе наступний сезон. Тен Хаг не має наміру відпускати такого класного виконавця. Повинен залишитися і Ван-Біссака. У Манчестер Юнайтед також чекають прибуття практично 100-мільйонного Антоні та запасного воротаря Ньюкасла Дубравки (схоже, Бущан не вразив скаутів манкуніанців).

19:19. Довбик має ще один варіант переходу в Бундеслігу. Інший претендент (Штутгарт) охолов. Як повідомляє Kicker, Артема чекають у Баварії. Не клубі, а регіоні. Баварські шваби, як німецьке видання називає Аугсбург, готові запросити українця на рівні з турецьким Трабзонспором. Сам Довбик хоче в топ-чемпіонат. Однак тут теж усе ускладнюють фінансові розбіжності.

19:39. Ювентус офіційно орендував Паредеса у ПСЖ – черговий друг Мессі проміняв Париж на Турин.

19:59. Циганков отримав оригінальний варіант трансферу з Динамо. Манчестер Юнайтед міг би посприяти трансферу українця в ПСВ. Водночас нідерландський клуб уже придбав одного правого вінгера з Астон Вілли (Анвар Ель-Газі перейшов за скромні 2,5 млн євро). Динамо ж на позицію Циганкова знайшло таємничного гравця атаки з Ямайки, якщо вірити Ігорю Бурбасу.

20:08. Майбутнє Маліновського відоме – журналіст Юрій Шевченко озвучив невтішний підсумок саги українця. Руслан таки змушений залишатися в Аталанті, де в нього не надто теплі стосунки з головним тренером.