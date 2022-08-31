Трансферний дедлайн літа 2022: Динамо платить за новачка і знаходить легіонера, на Мудрика приготували рекордну суму
Сьогодні, 31 серпня 2022 року, в більшості провідних чемпіонатів останній день, коли клуби можуть купувати та орендувати новачків. Маліновський, Довбик і Забарний також можуть змінити команди. "Футбол 24" стежить за всіма знаковими переходами.
17:50. Динамо оголосило про трансфер Кабаєва. Новий 7 номер киян. Перше підсилення цього літа. Владислав зі старту заявив про амбіції "стати чемпіонами разом". За неофіційною інформацією, Зоря отримала за українського вінгера компенсацію в 1,2 мільйона євро.
Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте
18:08. Складна ситуація з гравцями збірної України. Зокрема, Маліновський потерпає від забаганок Аталанти. Українець, контракт якого насправді розрахований до літа 2024 року (а не 2023-го, як запевняє Трансфермаркт та інші джерела), готовий уже й на Марсель. А ось його нинішня команда поводиться, як недобросовісні магазини, що спочатку підвищують цінники, а потім роблять начебто знижки.
Однак французи не готові платити аж 25 мільйонів євро. Calciomercato запевняє, що Тоттенхемі навіть всюдисущий Ноттінгем Форест досі у грі, але є і новий претендент на українського півзахисника. Це англійський Лестер, який, щоправда, більше схиляється до Бога – ще одного атакувального гравця Аталанти. До слова, в контракті Руслана є опція продовження ще на сезон до липня 2025 року.
18:18. Шахтар відхилив дві пропозиції за Мудрика і просить 50 мільйонів євро, – італійський журналіст Скіра. Водночас журналіст британського The Guardian запевняє, що Брентфорд готовий розщедритися на клубний трансферний рекорд. Арсенал був серйозним претендентом, але угода з лондонцями не дуже реальна цього вікна – їм більше потрібен новий опорник.
18:58. Доля Роналду визначена – тренер МЮ публічно заявив, де суперзірка проведе наступний сезон. Тен Хаг не має наміру відпускати такого класного виконавця. Повинен залишитися і Ван-Біссака. У Манчестер Юнайтед також чекають прибуття практично 100-мільйонного Антоні та запасного воротаря Ньюкасла Дубравки (схоже, Бущан не вразив скаутів манкуніанців).
19:19. Довбик має ще один варіант переходу в Бундеслігу. Інший претендент (Штутгарт) охолов. Як повідомляє Kicker, Артема чекають у Баварії. Не клубі, а регіоні. Баварські шваби, як німецьке видання називає Аугсбург, готові запросити українця на рівні з турецьким Трабзонспором. Сам Довбик хоче в топ-чемпіонат. Однак тут теж усе ускладнюють фінансові розбіжності.
19:39. Ювентус офіційно орендував Паредеса у ПСЖ – черговий друг Мессі проміняв Париж на Турин.
19:59. Циганков отримав оригінальний варіант трансферу з Динамо. Манчестер Юнайтед міг би посприяти трансферу українця в ПСВ. Водночас нідерландський клуб уже придбав одного правого вінгера з Астон Вілли (Анвар Ель-Газі перейшов за скромні 2,5 млн євро). Динамо ж на позицію Циганкова знайшло таємничного гравця атаки з Ямайки, якщо вірити Ігорю Бурбасу.
20:08. Майбутнє Маліновського відоме – журналіст Юрій Шевченко озвучив невтішний підсумок саги українця. Руслан таки змушений залишатися в Аталанті, де в нього не надто теплі стосунки з головним тренером.