Динамо не влаштувала ціна, яку Тоттенхем запропонував за Іллю Забарного, повідомляє Динамо Київ Inside.

Забарний потрапив у топ-20 найкращих гравців світу свого покоління

За інформацією джерела, лондонці готові були викласти за українського захисника 25 мільйонів фунтів, але отримали відмову.

Нагадаємо, контракт Забарного з київським клубом розрахований до літа 2026-го. Зіграв 66 матчів за першу команду та 22 поєдинки у складі національної збірної України. Transfermarkt оцінює Забарного в 15 мільйонів євро.

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