Динамо відмовилось відпускати Забарного у Тоттенхем – джерело розсекретило суму пропозиції "шпор"
20:20 - Читать на русском
Київський клуб вирішив, що захисник вартує більшого.
Динамо не влаштувала ціна, яку Тоттенхем запропонував за Іллю Забарного, повідомляє Динамо Київ Inside.
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За інформацією джерела, лондонці готові були викласти за українського захисника 25 мільйонів фунтів, але отримали відмову.
Нагадаємо, контракт Забарного з київським клубом розрахований до літа 2026-го. Зіграв 66 матчів за першу команду та 22 поєдинки у складі національної збірної України. Transfermarkt оцінює Забарного в 15 мільйонів євро.
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