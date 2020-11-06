"Бувало, що йшов за грішми від імені гравців. Якщо ти капітан, то підписуєшся за всю команду.

Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці

На одному із зібрань на базі Ігор Михайлович обмовився, що за вигране чемпіонство дасть мільйон доларів і 500 тисяч накине зверху. Ми стали чемпіонами. Суркіс дає мільйон. Я встав і кажу: "Так обіцяли півтора!". Суркіс заусміхався і дав півтора", – розповів Михалик у інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, що Тарас Михалик захищав кольори Динамо з 2006-го по 2013 рік.

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