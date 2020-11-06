"Суркіс заусміхався і дав півтора мільйона доларів": Михалик пригадав, як "вибивав" преміальні у президента Динамо
Колишній захисник Динамо Тарас Михалик розкрив деякі подробиці фінансових нагород від Ігоря Суркіса.
"Бувало, що йшов за грішми від імені гравців. Якщо ти капітан, то підписуєшся за всю команду.
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На одному із зібрань на базі Ігор Михайлович обмовився, що за вигране чемпіонство дасть мільйон доларів і 500 тисяч накине зверху. Ми стали чемпіонами. Суркіс дає мільйон. Я встав і кажу: "Так обіцяли півтора!". Суркіс заусміхався і дав півтора", – розповів Михалик у інтерв'ю журналу Футбол.
Нагадаємо, що Тарас Михалик захищав кольори Динамо з 2006-го по 2013 рік.
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